إيران تعترف بالتأثير الواضح للعقوبات الأمريكية

أخبار الآن| طهران - إيران (وكالات)

قال إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني إن للعقوبات الأميركية تأثيرا واضحا, وإنه لا يجب الكذب في هذا المجال. في تصريح هو الأول من نوعه يعتبر بمثابة تراجع عن موقف إيران الذي اعلنته أمس,

وأضاف انه يجب بذل الجهود للتقليل من أثر تلك العقوبات الى الحد الأدنى على حد تعبيره. ولفت المسؤول الإيراني الى خطوات اتخذتها حكومة بلاده للحد من تأثير العقوبات, كما أكد تغيير بعض السياسات في إيران.

كما أكد جهانغيري تغيير بعض السياسات في إيران، وسياسات الرقابة الحكومية على العملة الأجنبية والصادرات والواردات إنما هي بسبب الأوضاع الحالية للبلاد. مبيناً أن بلاده لديها 100 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.

وطلب من الناس مسايرة الحكومة في سياق كسر العقوبات.

لم يكن إسحاق جهانغيري هو المسؤول الإيراني الوحيد الذي صدرت عنه مثل هذه التصريحات، إذ كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد صرحت قبل أيام بأن فرض العقوبات ستكون آثاره السلبية "ضئيلة" على الاقتصاد الإيراني، فيما اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الولايات المتحدة هي المهزومة في تحدي إيران منذ 40 عاماً.

وأضاف المرشد خامنئي في لقاء مع طلبة المدارس والجامعات، أن العقوبات الأميركية ضد إيران ليست جديدة وأنها موجودة منذ ثورة 1979.

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