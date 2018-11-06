إيران تتهم إسرائيل بهجوم إلكتروني فاشل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اتهم وزير الاتصالات الايراني محمد جواد اسرائيل بهجوم الكتروني على البنية التحتية للاتصالات الخاصة بإيران, كما تعهد باتخاد اجراءات قانونية ضدها. وجاء ذلك عقب تعليقات أدلى بها مسؤول آخر الأسبوع الماضي مفادها أن إيران كشفت عن جيل جديد من فيروس ستوكس نت Stuxnet ، وقد تم استخدامه ضد البرنامج النووي لإيران منذ أكثر من 10 سنوات.

ونَشرمحمد جواد على موقع تويتر أنه بفضل الفِرق التقنية اليقظة لإيران، قد باء هجوم إسرائيل بالفشل ، مشيرا أن ايران ستتخذ اجراء قانونيا ضد اسرائيل في الهيئات الدولية.

وصرح نائبه حامد فتاحي بأنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة. وقد تم اكتشاف Stuxnet ، الذي يُعتقد أنه تم تطويره من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في عام 2010 بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي الإيراني.

وكان هذا أول مثال معروف على نطاق واسع لفيروس يستخدم للهجوم على الآلات الصناعية. وقال في الأسبوع الماضي، غلام رضا جلالي، رئيس وكالة الدفاع المدني الإيرانية، إن إيران حطّمت نسخة من .Stuxnet ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية شبه الرسمية عن جلالي قوله "اكتشفنا مؤخرا جيلا جديدا من ستوكس نت يتألف من عدة اجزاء ... وكان يحاول الدخول الى انظمتنا."

في عام 2013 ، كشف باحثون في شركة سيمانتيك كورب عن نسخة من Stuxnet تم استخدامها لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني في نوفمبر 2007. وقد وافقت طهران بموجب اتفاق مع القوى العالمية في عام 2015 للحد من البرنامج ولكن الرئيس دونالد ترامب وبدعم من إسرائيل سحب الولايات المتحدة منه في مايو. واستعادت واشنطن تماما العقوبات

المفروضة على طهران يوم الاثنين. ودعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي إلى تكثيف جهوده لمحاربة "تسلل" العدو في خطاب إلى المسؤولين المكلفين بالدفاع السيبراني.

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