ترامب يستبعد لقاء بوتين في باريس هذا الأسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنه “من غير المرجح” أن يعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى مشاركتهما في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس في نهاية الأسبوع.

وقال ترامب من قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن قبل الانطلاق إلى ولاية أوهايو لعقد لقائه الأول ضمن حملته الانتخابية من أصل ثلاثة لقاءات سيجريها الإثنين، “أنا غير متأكد من أننا سنلتقي في باريس على الأرجح لا”.

وأضاف “لم ننظم أي شيء حتى الآن. لا نعرف ما إذا سيكون المكان المناسب. سأكون في باريس لأسباب أخرى”، مشيرًا إلى أنه سيلتقي بوتين في قمة مجموعة الدول العشرين التي ستُعقد في الأرجنتين في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وصرّح الرئيس الأمريكي”سيكون أمرًا جيدًا التفاهم مع روسيا والصين وجميع (الدول) الأخرى، كما أقول منذ زمن. ستكون لدينا لقاءات كثيرة”. وأعلن مستشار البيت الابيض للأمن القومي جون بولتون في 23 تشرين الأول/أكتوبر أثناء لقائه بوتين في موسكو أن ترامب يرغب في لقاء نظيره الروسي في باريس.

المزيد من الاخبار

مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود

بولتون يعلن عزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات ضد إيران