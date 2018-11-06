مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
قال البنتاغون إن مقاتلة روسية حلقت عن قرب شديد من طائرة استطلاع عسكرية أمريكية في الجو فوق البحر الأسود.
وقال إريك باهون الناطق باسم البنتاغون إن طائرة روسية الصنع من طراز سو- 27 مرت مباشرة وبسرعة كبيرة أمام طائرة أميركية من طراز إي بي-3 وأصبحت "قريبة للغاية" من الطائرة الأميركية.
واضاف باهون أنها كانت مواجهة غير آمنة عرضت الطيارين الأميركيين والطاقم للخطر، موضحا أنه لم تحدث أي اتصالات بين الطائرتين وأن الواقعة استمرت نحو خمس وعشرين دقيقة.
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