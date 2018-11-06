مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود

... طائرة إيرانية تصور حاملة طائرات أمريكية قال الجيش الأمريكي الجمعة، إن طائرة إيرانية دون طيار غير مسلحة، حلقت فوق حاملة طائرات أمريكية تعمل في المياه الدولية بالخليج العربي هذا الشهر، في إجراء "غير عادي وغير مهني".

... كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات لإعتراض طائرة حربية صينية أمرت كوريا الجنوبية مقاتلات عسكرية بالإقلاع الفوري، لاعتراض طائرة عسكرية صينية تقول إنها دخلت منطقة دفاعها الجوي

... من هو أجمل شعب في العالم؟ يعتبر الجمال مسألة نسبية تختلف بحسب الشخص نفسه، بالاضافة الى اختلاف المكان أيضاً، فالشعر الأشقر الناعم يضفي على صاحبته جمالاً في عيون البعض.

... هبوط في أسعار النفط إثر العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، يوم الإثنين، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

... واشنطن ستعفي 8 دول من عقوبات إيران نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أمريكي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لـ 8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني..