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السلطات الإندونيسية تكتشف عطلا في الطائرة المنكوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت اللجنة الإندونيسية لسلامة النقل، الاثنين، عن عطل عانت منه الطائرة التابعة لشركة "لايون إير"، التي تحطمت في البحر الأسبوع الماضي.

وتحطمت طائرة البوينغ 737 ماكس 8 في بحر جاوا بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وأوردت اللجنة أن عداد السرعة كان معطلا وتم إصلاحه خلال الرحلات الثلاث الأخيرة قبل تحطم الطائرة ، وذلك استنادا إلى أولى المعلومات من الصندوق الأسود بعدما تم إنتشاله.

 

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