توقعات جديدة حول حادثة سقوط الطائرة الإندونيسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

صرح خبير في شؤون الطيران المدني أن تحطم الطائرة الاندونيسية (بوينغ 737) هو حادث غير معتاد مؤكداً انه من الوارد أن يكون ثمة تفجير انتحاري بقنبلة سبب هذه المأساة ومن وجهة نظره أن الطائرة لاتسقط فجأة من السماء حتى وان كانت قديمة فإما أن يكون الأمر مفتعل أو نتيجة خلل كبير طرأ بشكل مفاجئ.

فيما يرجح خبير الطيران الأسترالي بيرون بيلي أن يكون سبب سقوط الطائرة ضعف خبرة الطيار المهنية معرباً انا المشكله لاتكمن في الطائرة. ويذك أن قائد الطائرة "بهافيي سونيجا ( هندي الجنسية) كان قد أبلغ عن مشكلات تقنية قبل الكارثة، وطلب أن يعود إلى المطار وفقاً للمصادر.

وسمحت هيئة مراقبة الجو في إندونيسيا بعودة الطائرة لكنها سرعان ما اختفت عن شاشات الرادار وهبطت لخمسة آلاف قدم ثم سقطت في الماء، وأظهرت الصور حطامًا وأغراضًا للركاب وهي تطفو على سطح المحيط.

وبعيدًا عن نظرية الخبير، فإن تسجيل مشكلات تقنية في الطائرة قبل يوم من وقوع الحادث يعزز “فرضية الخلل”، فخلال رحلة بين بالي وجاكرتا، تم الإبلاغ عن صعوبات في قراءة سرعة الطيران.

و أوضح رئيس شركة ليون إير إدوارد سيراتي، أن الطائرة المنكوبة ما زالت “جديدة”، إذ دخلت الخدمة قبل أشهر قليلة فقط، كما أنها خضعت للصيانة قبل الرحلة الأخيرة

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