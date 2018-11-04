إندونيسيا تمدد البحث عن ضحايا الطائرة وصندوقها الأسود

أخبار الآن | إندونيسيا ( وكالات )

قامت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، بتمديد عمليّة البحث لثلاثة أيام عن الضحايا والصندوق الأسود الثاني لطائرة الركاب التي سقطت الأسبوع الماضي، مما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

وحتى اليوم الأحد جرى نقل 105 أكياس المخصّصة لحفظ الجثث، وقليل منها يحوي جثثاً سليمة من الموقع وتسليمها إلى الشرطة، لإجراء فحوص الطب الشرعي عليها، وتمكنت السلطات من تحديد هوية سبع من الضحايا فقط.

وقال محمد سياوجي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ، في مؤتمر صحافي "قررنا مد (البحث) لثلاثة أيام".

وأضاف أن القرار استند إلى تقييم وملاحظة لموقع سقوط الطائرة، مشيراً إلى أنه لم يجرِ بعد انتشال رفات الكثير من الضحايا.



وتعطي الوكالة أولوية لانتشال رفات القتلى ومسجل الصوت في مقرة القيادة، وهو الصندوق الأسود الثاني من الطائرة الجديدة تقريبا من طراز بوينغ 737 ماكس والتي سقطت في البحر في وقت مبكر يوم الاثنين بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا.

ويركز الغواصون في بحثهم عن الصندوق الأسود الثاني على الإشارات الصوتية، بينما يحاول المحققون تفريغ بيانات من مسجل بيانات الرحلة التالف جزئيا الذي جرى انتشاله من الحطام الغارق يوم الخميس.

وقال سياوجي "يتتبع غواصون الإشارة التي التقطها جهاز تحديد الإشارات الصوتية.. لكن لم يجدوها بعد".

وأضاف أن ثمة اعتقاداً بأن الجهاز يبعد نحو 50 متراً عن منطقة البحث الرئيسية، حيث يبلغ عمق المياه 30 متراً فقط لكن التيارات المائية في المحيط والوحل في أعماقه والتي يتجاوز ارتفاعها المتر تعيق جهود البحث.

وطلب طيار الرحلة (جيه.تي 610) الإذن بالعودة إلى جاكرتا وحصل عليه لكن لم يعرف بعد ما حدث بعد ذلك وأدى لسقوط الطائرة.

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