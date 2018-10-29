حوادث طائرات إندونيسيا.. سقوط أكثر من 23 طائرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

الطيران الإندونيسي عانى من تحطم 23 طائرة في 10 سنوات فقط، أي لا يمر عام تقريبا إلا وتقع فيه أكثر من حادثة طيران.

ففي عام 2008، سقطت في مارس/آذار طائرة تابعة لشركة "آدام آير" من طراز "بيونغ 737-400"، ولكن تم إنقاذ ركابها.

في عام 2009، وقعت 5 حوادث طيران دفعة واحدة..

أكثرها في أغسطس/آب، أودت بحياة 16 شخصا،

وفي عام 2010، وقعت حادثة في أبريل/نيسان، أصابت 44 شخصا، فيما نجا 109 راكب،

2011، وقعت في مايو/أيار حادثة طيران قتلت 25 شخصا،

وفي عام 2012، في مايو أودت حادثة بحياة 45 شخصا، بعدما اصطدمت بأحد الجبال.

وفي عام 2013، كانت كارثة أخرى لطائرة "ليون آير" في شهر أبريل، أودت بحياة 103 شخصا بالقرب من مطار نغوراه باي الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية.

وفي عام 2014، وقعت كارثة في ديسمبر ، بعدما سقطت طائرة تابعة لخطوط "آير آسيا" في بحر جافا وأودت بحياة 162 شخصا على متنها.

وفي عام 2015، تحديدا في يونيو تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية وعلى متنها 131 شخصا ماتوا جميعا..

وفي عام 2016، هبطت طائرة تابعة لخطوط البلطيق اضطراريا، بعدما اشتعلت النيران في محركاتها.

وفي يونيو، سقطت طائرة خاصة على 3 منازل بدائية في بابوا، أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بينهم قائد الطائرة الأمريكي الجنسية.

والغريب في الأمر، أن عام 2017، هو العام الوحيد الذي مر على إندونيسيا من دون حوادث طيران على الإطلاق، لكن يبدو أن هذا لم يستمر كثيرا ..

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