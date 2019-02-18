دراسة | الطفل المشاغب في المدرسة هو الأكثر ربحاً مستقبلا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

هل تشكو لك المدرسة من تصرفات طفلك؟ هل هو كثير الحركة؟ هل هو عنيد؟ هل تقلقين من مستقبله؟ سيدتي بعد أن تقرئي هذه الدراسة ستصبحين أكثر فخراً بطفلك، وقد تشجعينه أنت على أن يشاغب أكثر في المدرسة !

فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال البالغين من العمر ستة أعوام، والذين غالبا ما يتصرفون بشكل سيئ في الصف الدراسي، هم أكثر عرضة لكسب أموال أقل في مرحلة البلوغ.

وأجرى فريق من الباحثين استطلاعا شمل 920 طفلا في السادسة من العمر، يعيشون في أحياء منخفضة الدخل في مونتريال بكندا.

وجمع الباحثون البيانات على مدى 31 عاما، بدءا من عام 1984 إلى عام 2015، عندما بلغ المشاركون ما بين 35 و36 عاما من العمر.

وأجريت الدراسة من قبل الباحثين في جامعات: كارنيجي ميلون، ومونتريال، وكلية دبلن، وعدد من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وطلب الباحثون من معلمات رياض الأطفال تقييم مستويات عدم الاهتمام لدى الأطفال، وفرط النشاط، والمعارضة، والعدوان والسلوك الاجتماع بشكل عام.

وأخذ الباحثون بعين الاعتبار معدل الذكاء لكل طفل، وكذلك المستوى التعليمي لأسرته، والحالة المهنية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنها "تتسق مع العديد من الدراسات السابقة التي تشير إلى أن المكاسب المنخفضة ترتبط بتصنيف اهتمامات مرحلة الطفولة وفرط الحركة والسمات الاجتماعية".

ومن خلال تحديد هذه العلاقة، يقول الباحثون إنها تؤكد على أهمية معالجة مشكلة عدم الاهتمام لدى الأطفال الصغار في وقت مبكر، حتى لا يتحملوا العواقب السيئة في وقت لاحق من الحياة.

وأشار الباحثون إلى أن دراستهم "تسلط الضوء، للمرة الأولى، على العلاقة الإيجابية بين السلوك الاجتماعي الإيجابي في مرحلة الطفولة والأرباح اللاحقة".

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