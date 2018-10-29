شاهد حطام من الطائرة الاندونيسية المنكوبة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد أن أعلنت الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ تحطم طائرة في البحر قبالة سواحل الأرخبيل .

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للطائرة الإندونيسية المنكوبة التي تحطّمت في البحر صباح الاثنين بعيد إقلاعها من جاكرتا في رحلة داخلية.

وانتشر على موقع تويتر هاشتاغ #LionAir نسبة لشركة الطيران التي تتبع لها الطائرة التي كانت تقل 189 شخصاً .

وأعلنت السلطات الإندونيسية أنّ طائرة ركّاب تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية للطيران المنخفض التكلفة على متنها 188 شخصاً تحطّمت في البحر صباح الإثنين بعيد إقلاعها من جاكرتا في رحلة داخلية.



وبموجب القواعد الدولية، سيقوم المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تلقائيا بالمساعدة في التحقيق في تحطم الطائرة، بدعم من مستشارين فنيين من شركة بوينغ وشركة سي.إف.إم إنترناشونال الأميركية الفرنسية لصناعة المحركات.



بدورها، أعلنت الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ أن الطائرة تحطّمت في البحر قبالة سواحل الأرخبيل وأنّ طواقمها عثروا على قطع من حطامها وعلى متعلّقات لبعض ركّابها.

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