تجدد المظاهرات في البصرة جنوب العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تجددت المظاهرات، اليوم، في محافظة البصرة جنوب العراق.

المتظاهرون طالبوا بإجراء استفتاء لإعلان البصرة اقليماً يتمتع بحكم ذاتي.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الهدوء عقب مظاهرات تخللتها أعمال عنف في المحافظة.

ويعتزم المحتجون الخروج بتظاهرات في كل يوم جمعة من كل أسبوع للمطالبة، بإجراء استفتاء لإعلان البصرة إقليماً يتمتع بحكم ذاتي.

ووفق موقع "العربية نت"، تجمع العشرات من أهالي المحافظة أمام مبنى المحافظة القديم الذي تم إحراقه، لمطالبة مفوضية الانتخابات بتحديد موعد لإجراء استفتاء حول "إقليم البصرة" لضمان أن تعود موارد المنطقة بالنفع لأهلها.

وتعاني محافظة البصرة التي تشكل مصدراً رئيسياً لثروات العراق النفطية والغازية، من انقطاع الكهرباء وشح مياه الشرب وتفشي البطالة وسوء الخدمات.

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