كيف كانت ردة فعل الأمن مع نساء يلعبن الباصرة في ساحات الحرم؟

أخبار الآن | مكة - السعودية ( وكالات )

بعد تداول صورة لسيدات يجلسن في ساحات الحرم المكي الشريف يلعبن الورق، والتي لقيت انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشف مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الساحات بالمسجد الحرام مع مجموعة النساء، اللواتي كنَّ يلعبن لعبة "الباصرة" في يوم الجمعة الماضية بإحدى الساحات الجنوبية للمسجد الحرام!

وأوضح المسؤول أن موظفة العنصر النسائي التابع لإدارة الإرشاد والتوجيه قامت بالشرح لهن عن المخالفات عند الجلوس في الساحات، فيما تم تقديم النصح لهن، وعلى الفور تجاوبن في الحال، وأخذن الورقة من مكانها، وأكملن جلوسهن في انتظار أقاربهن، وبعد وقت وجيز غادرن الساحات.

وفي سياق متصل، تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومَين الماضيَين صورة لمجموعة من النساء يلعبن لعبة "الباصرة" في الساحات الجنوبية الشرقية من ساحات المسجد الحرام، مبدين استنكارهم اللعب في الأماكن المقدسة في أطهر البقاع، التي يجب اقتصار الجلوس فيها على العبادة والصلاة.



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