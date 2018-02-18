وفاة الطفل الكويتي "عيسى البلوشي" تشعل غضب الرأي العام

أخبار الآن | الكويت - الكويت ( وكالات)

قبل الخوض بالعلاقة بين المعلم والطالب..ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخبر وفاةِ طفلٍ كويتي، وسيطرت حالة من الغضب على تلك المواقع ، بعد وفاةِ طفلٍ يبلغُ 9 سنوات، واتهامٍ أهلهٍ لمعلمتهٍ الوافدة بالتسببٍ في وفاته.

عيسى البلوشي، طفلٌ مريضٌ بالقلب، حساسٌ بدرجةٍ عالية، طلبَ الذهابَ لدورةِ المياه، فسحبتهُ معلمتهُ من قميصه، وبسببِ الإحراج دخلَ في نوبةِ بكاءٍ لم تهدأ إلا بوفاته.



وزير التعليم الكويتي حامد العازمي، أمرَ بتشكيلِ لجنةٍ مكونة من ثلاثِ جهاتٍ مختلفة، للتحقيقِ في وفاةِ الطالب البلوشي، والوقوفِ على ملابساتِ المسألة من الناحيةِ الصحية والدينية، مؤكدًا أنه سيتمُ معقابة الجاني بالقانون، وأعلنت والدة الطفل أنها تقدمت بشكوى «مكتوبة» ضد المعلمة قبل وفاة ابنها، موضحة خلالها حالة الطفل المرضية، والتي على أساسها تم تصنيفه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها عندما ذهبت للتحدث معها قامت بسبها، ثم قالت لها: «ابنك قليل الأدب» بدوره، شدد تامر البلوشي، والد الطفل، على أنه لن يترك حق ابنه وبمجرد الانتهاء من جنازته سيقاضي وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة ومعلمته.

وأوضح أن المعلمة شتمت زوجته، وعنفت طفله وضربته وطردته خارج الصف ما عرضه للإحراج والإهانة أمام زملائه، غير أن المعلمة نفت أن يكون لها علاقة بوفاته خصوصاَ أنه تابع يومه الدراسي بشكل طبيعي قبل أن يعود لمنزله ويتوفى هناك..



روت والدة أحد زملاء الطفل القصة كاملة، كما قالها والد ووالدة الطفل، موضحة أن الطفل توجه للإدارة بسبب ما حدث معه من معلمته إلا أن الجميع لم يهتم وأخبروه بأن يتوجه إلى صفه، وقامت والده بشكوى سبب ما حدث معه ولكن دون جدوى، وتعرض الطفل للموت في اليوم الثاني بعد تعنيفه، مؤكدة أن الأطفال من زملائه يشعرون بالضيق الشديد بعد ما تعرض له زميلهما، وظهر أحد زملاء الطفل المتوفي، يدعو له ويبكي خلال مراسم العزاء.

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