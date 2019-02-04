جرّبوا "تشيز كيك" ببسكويت "دايجستيف".. الطعم رائع
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يحبّ الكثيرون تناول حلوى "تشيز كيك" المميزة بطعمها الرائع واللذيذ. وخلال تحضيره، يمكن استخدام أنواع مختلفة من البسكويت في التشيز كيك، من بينها "بسكويت الدايجستف"، الغني بالألياف.
ولذلك، إليكم مقادير وطريقة تحضير حلوى "تشيز كيك" ببسكويت الدايجستف، للاستمتاع بالطعم الرائع:
- المقادير:
الطبقة الأولى:
بسكويت دايجستف: 5 حبات (مطحون)
الزبدة: نصف اصبع
القشطة: ملعقة كبيرة
الطبقة الثانية:
القشطة: علبة
كريمة الخفق: علبة
جبنة كيري: 10 حبات
شوكولا نيوتيلا: ملعقة كبيرة
كريمة بودرة: علبة
جيلاتين مذوب: ملعقة كبيرة
الطبقة الثالثة:
القشطة: علبة
شوكولا غالاكسي
- طريقة التحضير
1- يتم عجن البسكويت مع القشطة والزبدة ورصها في صينية التشيز كيك، لإدخالها في الفرن لدقائق معدودة.
2- تخلط مكونات الطبقة الثانية لصبها فوق طبقة البسكويت، ويتم إدخال الصينية إلى الثلاجة لمدة ساعتين.
3- يذوب الشوكولا مع علبة القشطة، ويصبّ المزيج فوق الطبقة الثانية بعد أن يبرد تماماً.
4- قبل التقديم، يجب وضع الصينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
5- يمكن تزيين الصينية بحسب الرغبة.
و"ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: notesonaspanishvalley
للمزيد:
6 أطباق من المطبخ الإسباني.. سهولة في التحضير ولذة لا توصف