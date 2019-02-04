6 أطباق من المطبخ الإسباني.. سهولة في التحضير ولذة لا توصف

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر أطباق المطبخ الإسباني من أكثر الأطباق رواجاً في الأسواق الشعبية الأوروبية، نظراً لأنها تعتمد على الكمية الصغيرة والمنوعة وسهولة الأكل، إلى جانب وصفاتها اللذيذة. وتُعرف هذه الأطباق باسم "تاباس"، ويمكن الحصول عليها في المطاعم المتخصصة أيضاً.

وإليكم أبرز الأطباق الإسبانية التي من المهم تذوقها وتجربتها:

1- باييلا - Paella

طبق الأرز هذا هو من أشهر الأطباق الإسبانية على الإطلاق، ويعتبره البعض الطبق الوطني في البلاد، في حين أنه طبق مدينة فالنسيا الأول. وهناك الكثير من النسخ لهذا الطبق المعروف، منها ما يحضر بالدجاج ومنها ما يحضر بلحم الأرانب ومنها بالخضراوات ومنها بالمأكولات البحرية مثل الحبار والقريدس والمحار وبلح البحر والسمك والرخويات والكلماري.

طريقة تحضيره:

أولاً، يتمّ تحضير طبق الباييلا الخاص بالمأكولات البحرية، من خلال تحضير مرق السمك العادي أو بغلي رؤوس القريدس مع ورق الغار والبصل والثوم (أو مرق السمك العادي).

ثانياً، يتمّ قلي البصل والثوم والفلفل الحلو المفروم في المقلاة الكبيرة لمدة 3 دقائق.

ثالثاً، يتم إضافة صلصة البندورة والملح والفلفل الأسود والبابريكا. وبعد دقيقتين من إضافة البندورة، يضاف إلى الخليط الحبار ويقلب جيداً ثم يضاف المرق والزعفران وبعدها الأرز الأسمر.

رابعاً، يتم تحريك الخليط جيداً لخمس دقائق قبل إضافة القريدس وبلح البحر وغيره.

من المهم الإنتباه إلى أنه يتم طبخ هذا الطبق على نار هادئة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك تنقل المقلاة جانباً وتغطى لمدة 7 دقائق، ليتم تزيينه فيما بعد بشرائح الحامض والبقدونس المفروم قبل التقديم.

(BBC)

2- فابادا أستوريانا - Fabada Asturiana

وهو من الأطباق الكلاسيكية الشتوية، وهناك الكثير من نسخه في مختلف المناطق، وتشكل الفاصولياء مكوناً أساسياً له.

طريقة تحضيره:

أولاً،توضع الفاصولياء البيضاء في القدر للغلي وتضاف إليها قطع البصل الكبيرة ثم الثوم وقطع اللحم المدهن ومقانق الشيريتزو الإسبانية وزيت الزيتون والباريكا الحلوة.

ثانياً، يتم تحريك الخليط وبعد أن يبدأ بالغليان يطبخ على نار هادئة لمدة ساعتين أو ثلاث.

ثالثاً، في منتصف عملية الطبخ يضاف ما يعرف بالبلاك بودين أو سجق الدم والملح وتقطع إلى جانب النقانق واللحم إلى قطع صغيرة.

(Hispanic Kitchen)

3- غاسباتشو - Gazpacho

وهو من أطباق الشوربة الصيفية المعروفة في إسبانيا والخارج أيضاً ومنها نسخ عدة أهمها النسخة الأندلسية سالموريخو - Salmorejo.

طريقة تحضيره:

أولاً، تنقع قطع الخبز في قاع القدر بالماء قبل إضافة الثوم وقطع البندورة والخيار والفلفل الأخضر الحلو وزيت الزيتون والملح والمزيد من قطع الخبز.

ثانياً، يتم خلط المكونات بالماكينة، ليصار بعد ذلك إل تصفية الخليط.

ثالثاً، توضع الخلاصة بالبراد لساعتين على الأقل قبل إضافة قطع الخيار والفلفل الأخضر والبصل الناعمة للتزيين.

(Food Network)

4- غامباس الأخيلو - Gambas al ajillo

هذا الطبق من أطباق المازة التي تقدم في معظم المطاعم.

طريقة تحضيره:

أولاً، يتم قلي الثوم المهروس بزيت الزيتون مع فلفل الكايان والفلفل الحار الأحمر.

ثانياً، يتم التحريك وإضافة القريدس إلى الثوم والبابريكا المدخنة والملح والفلفل الأسود المطحون.

ثالثاً، يتم الطبخ لعدة دقائق قبل التزيين بالبقدونس المفروم.

(commons.wikimedia.org)

5- تورتيلا إسبانيولا - Tortilla Espanola

وهو النسخة الإسبانية للأومليت أو عجة البيض، ويستخدم كمقبلات وكفطور وكغداء وكعشاء أي لكل المناسبات.

طريقة تحضيره:

أولاً، يتم قلي شرائح البصل والبطاطا الناعمة حتى تذبل ثم يصفى الخليط من الزيت ويضاف إليه البيض المخفوق.

ثانياً، يضاف خليط البيض والخضراوات إلى مقلاة على نار عالية مع ملعقة واحدة من زيت الزيتون ولا يتوقف التحريك لمدة 5 - 7 دقائق أي حتى تتوقف عملية الطبخ وقلب العجة على صحن كبير.

ثالثاً، يتم إعادة العجة إلى المقلاة مقلوبة ويتم طبخها لمدة 3 - 4 دقائق قبل التقديم.

(Goya Foods)

6- باتاتاس برافاس - Patatas Bravas

وهو من أطباق المازة التقليدية البسيطة.

طريقة تحضيره:

أولاً، يتم قلي بصلة و3 فصوص ثوم قطع كبيرة بزيت الزيتون ثم إضافة فلفل الكايان الحار والبابريكا.

ثانياً، يقلّب المزيج لمدة 5 دقائق قبل إضافة البندورة المقطعة إلى المقلاة، ويتم الطبخ لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة.

ثالثاً، بيتم تنعيم الخليط بالماكينة.

رابعاً، يتم تقطيع حبتين من البطاطا إلى قطع كبيرة وسلقها قبل قليها بزيت الزيتون.

خامساً، توضع البطاطا في الصحن وتغطى بصلصة البندورة وتضاف إليها صلصة مايونيز الثوم التي يطلق عليها الإسبان اسم أليولي.

(La Tienda)

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