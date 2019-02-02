طبق الدجاج بالأناناس والعسل اللذيذ.. جربه ولن تندم!
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
هل سمعتم من قبل بطبق الدجاج بالأناناس والعسل؟
إنّ لم تجربوه أبداً، فإليكم مقاديره وطريقة تحضيره السهلة.. فحقاً، إنه طبق شهي.
المقادير:
- 500 غرام من الدجاج
- 3 ملاعق كبيرة من الطحين
- ربع كوب من النشاء
- رشة ملح
- رشة بهار
- بيضة واحدة
- نصف كوب من زيت السمسم
- كوب من الثوم والزنجبيل
- كوب من الفليفلة الحمراء
- كوبان من الأناناس
- نصف كوب من العسل
- كوب من الماء الساخن
- مكعب من مرق الدجاج
- ملعقة كبيرة من الصويا
طريقة التحضير
- يوضع الدجاج والنشاء في وعاء، ثم يضاف الطحين والملح والبهار والبيض
- يسخّن الزيت على نار هادئة في مقلاة ويضاف الدجاج
- يسخّن زيت السمسم في مقلاة أخرى، ثم يضاف الثوم والزنجبيل والفليفلة والأناناس
- يضاف الدجاج والملح والبهار والعسل ومكعب من مرق الدجاج
- يقلّب المزيج ويضاف النشاء ثم الماء الساخن والصويا.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: justfood
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