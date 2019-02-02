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طبق الدجاج بالأناناس والعسل اللذيذ.. جربه ولن تندم!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل سمعتم من قبل بطبق الدجاج بالأناناس والعسل؟

إنّ لم تجربوه أبداً، فإليكم مقاديره وطريقة تحضيره السهلة.. فحقاً، إنه طبق شهي.

المقادير:

- 500 غرام من الدجاج

- 3 ملاعق كبيرة من الطحين

- ربع كوب من النشاء

- رشة ملح

- رشة بهار

- بيضة واحدة

- نصف كوب من زيت السمسم

- كوب من الثوم والزنجبيل

- كوب من الفليفلة الحمراء

- كوبان من الأناناس

- نصف كوب من العسل

- كوب من الماء الساخن

- مكعب من مرق الدجاج

- ملعقة كبيرة من الصويا

طريقة التحضير

- يوضع الدجاج والنشاء في وعاء، ثم يضاف الطحين والملح والبهار والبيض

- يسخّن الزيت على نار هادئة في مقلاة ويضاف الدجاج

- يسخّن زيت السمسم في مقلاة أخرى، ثم يضاف الثوم والزنجبيل والفليفلة والأناناس

- يضاف الدجاج والملح والبهار والعسل ومكعب من مرق الدجاج

- يقلّب المزيج ويضاف النشاء ثم الماء الساخن والصويا.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: justfood

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