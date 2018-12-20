دراسة: الأرز الأسود يحارب السمنة والسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد ومنع السمنة.

وأكد موقع "فود نيوز" أن الفريق العلمي أجرى دراسة وتجارب على الفئران المخبرية التي تعاني من الوزن الزائد، وقدم لها الأرز الأسود النابت، واتضح للباحثين أن هذا الأرز يقلص تراكم الدهون في الكبد والأنسجة الدهنية، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وتشير النتائج إلى أن الأرز الأسود يساعد في التخلص من الآثار السلبية الناتجة عن تناول مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية، ما يساعد في تخفيض سرعة زيادة الوزن.

ويشير الباحثون إلى أنه مقارنة بالأرز الأبيض، يحتوي الأرز الأسود على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة والبروتينات والألياف الغذائية، ونسبة أقل من السكر.

كما أن مؤشر السكر في الأرز الأسود يعادل 42.3 مقابل 64 في الأرز الأبيض. وكل هذا يجعل الأزر الأسود مادة غذائية تشعرك بالشبع لفترة طويلة دون الإضرار بالصحة.

وفضلا لدوره في محاربة السمنة، يتميز الأرز الأسود بالعديد من الفوائد الأخرى حيث إنه يعتبر مصدرا جيدا وقويا لمضادات الأكسدة وخاصةً الأنثوسيانين، والذي يتم الحصول عليه من النخالة الناتجة عن القشرة الخارجية التي تغطي حبات الأرز، والأنثوسيانين بدوره يمنع ضرر الجذور الحرة في الجسم ويحمي من الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والالتهابات وأمراض السرطان المختلفة، فالأرز الأسود يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مشابهة لتلك التي نحصل عليها من العنب البري والتوت البري والتوت، وذلك مقارنةً بأنواع الأرز المختلفة الأخرى.

كما يحتوي الأرز الأسود على مضادات عالية للأكسدة، فهو يساعد الكبد على التخلص من السموم والشوائب، و يعمل على تنقية الجسم.

ويحظى الأرز الأسود بتأثير قوي وفائدة كبيرة لصحة القلب، فهو يعمل على الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمنع مرض تصلب الشرايين وهو عبارة عن تصلب جدران الشرايين، هذا بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية التي تصيب الكثير من الناس، ويقال إن تناول الأرز الأسود يخفض كثيرًا من نسب الوفايات الناتجة عن مثل هذه الأمراض، فهو يحسن من قدرة وأداء القلب عن طريق خفض الكوليسترول LDL والكوليسترول الكلي.

ونظرًا لما يحتويه الأرز الأسود من نسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية، فهو يستغرق وقتًا أطول للهضم، كما أنه يحافظ على صحة وسلامة الجهاز الهضمي، وأيضًا يحافظ على ثبات نسبة السكر في الدم، وللعلم فإن تناول الأرز الأسود أثناء اتباع نظام غذائي محدد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكري، وذلك لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السكر.

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