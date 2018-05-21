طريقة رائعة لتحضير البطاطس الحلوة مع الصلصة والجبن (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)



البطاطس الحلوة متاحة بسهولة، وغير مكلفة، كما أنها لذيذة، وهناك أسباب أخرى كثيرة لنحبها، فإذا اجتمعت مع الصلصة والجبن المذاب فذلك يجعلها شهية للغاية، لذلك سنقدم لك حلا رائعا يمكنك أن تعمل به في أوقات فراغك، وهو تحضير كمية من البطاطس الحلوة المحشوة والجاهزة، ثم وضعها في الثلاجة، واستهلاكها في الوقت الذي يناسبك، فقط ما عليك سوى تسخينها بضعة دقائق..وتناولها ساخنة، إليك المقادير وطريقة التحضير وفق موقع "sweetpeasandsaffron".



المقادير:

2 حبة متوسطة الحجم

1/2 كوب صلصة انتشيلادا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

1/8 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 كوب من الفاصوليا السوداء

1 كوب من الذرة

1.5 كوب ممزوج بالجبنة 3/4 ممزوج

تقدم مع صلصة الأفوكادو و / أو الكريما الحامضة



طريقة التحضير:

1- إدخال الحبتين من البطاطس الحلوة إلى الفرن لمدة ما بين 45 و 40 دقيقة



2- بعد إخراجهما من الفرن، حاول شطرهما إلى قسمين ثم إفراغهما من اللب.. مع الاحتفاظ بهما جانبا.



3- ضع اللب في إناء آخر، ثم حاول صب المقدار الكافي الذي يلائمك من صلصة "انتشيلادا" ثم ضف القليل من الفلفل الأسود، الملح والثوم وفرم لب البطاطس مع المكونات المضافة..



4- ضف الذرة على الخليط، الفاصوليا السوداء والجبن، وامزج كل المكونات معا



5- ضع الخليط في بطن البطاطتين اللتي احتفظت بهما سابقا، ضع فوقهما جبن الموزاريلا.

6- ضع البطاطس المحشوة في الفرن بعد تغليفها ببلاستيك لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، حتى يذوب الجبن كليا فوقها..

7- ضع البطاطس المحشوة في علبة بلاستيكية وغلفها بالأليمنيوم، ثم ضعهما بالثلاجة، واستخرجهما في الوقت الذي يناسبك، فقط تحتاج هذه الوجبة لتسخين..

ملحوظة: يمكن استهلاك البطاطس في مدة أقصاها 3 أشهر..

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