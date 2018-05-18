جرب خمس طرق مختلفة وشهية لحشوات القطايف (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تعد القطايف من أجمل الحلويات الشرقية التي تشتهر في مصر والبلدان العربية ويكثر تناولها في شهر رمضان، فهي من أشهى الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار. فإن كنت من عشاق القطايف، وترغبين في معرفة طرق مختلفة لحشوها، بحسب موقع "fustany"

قطايف بالمكسرات:



ما رأيك في حشو القطايف بالمكسرات المختلفة، قليل من الفستق واللوز أو البندق سيجعل القطايف أكثر من رائعة.



قطايف بالقشطة:



القشطة لها مذاق مختلف ومميز، خاصة إذا تم إضافة حبات المشمش الجاف إليها.



قطايف بالنوتيلا:



هناك طريقتين للتمتع بالقطايف المحشوة بالنوتيلا، فإما أن تقومي بحشوها من الداخل أو يمكنك استخدام النوتيلا في تزيينها بعد حشوها بالمكسرات على سبيل المثال.



قطايف بحشو الجبنة:



لعشاق الجبن، هل جربتي من قبل حشو القطايف بالجبن الأبيض، مع تزيينها بقليل من الشربات؟ إنها ستكون مختلفة خاصة إذا تناولتي معها أي نوع من الفاكهة المفضلة لديك.

قطايف بحشو السوداني:



لمحبي السوداني بشكل خاص، بالتأكيد ستتمتعون بمذاق شهي للغاية مع حشو القطايف بالسوداني وخاصة إن كانت مقرمشة.



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