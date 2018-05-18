إليك طريقة تحضير "عصير قمر الدين" المفيد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

"قمر الدين" هو عبارة عن عصير مشمش مجفف مضاف إليه زيت الزيتون، وقمر الدين شامي الأصل من سوريا، وهو مصدر جيد للفيتامنات والمعادن، غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، هذا العصير المميز قادر على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك، الحد من ارتفاع الكولسترول الضار، الوقاية من فقر الدم، تعزيز المناعة، الوقاية من الالتهابات، الوقاية من علامات التقدم في السن والوقاية من هشاشة العظام.. كما يقي من العطش لذلك يفضل تناول القليل منه وقت السحور.. إليكم طريقة تحضير عصير قمر الدين، وفق موقع "webteb"

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وصفة عصير قمر الدين سهلة وبسيطة جدا

- كيسان قمر دين

- 3 أكواب ماء

- ملعقتان كبيرتان سكر



طريقة التحضير:

ضعوا قمر الدين مع الماء في وعاء داخل الثلاجة مدة ساعتين من الوقت. بعدها ضعوهما في خلاط كهربائي مع السكر وقوموا بتشغيله حتى تتجانس المكونات..

مصدر الصورة (البوابة)

