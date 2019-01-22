"تشيز كيك البسكويت".. وجبة خفيفة بطعم لذيذ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس أطيب وأشهى من كعكة حلوى خفيفة يمكن تحضيرها بسرعة. ففي ظلّ الكثير من أصناف الحلويات، هناك حلوى "تشير كيك البسكويت" ذات الطعم الرائع، فإليكم المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

- بسكويت مطحون.

- كوبا كريمة خفق.

- كوب جبنة كريمي.

- نصف كوب كريم شانتيه بودرة.

- ملعقتا حليب كبيرة.

- قطع بسكويت.

- فانيليا.

- زبدة.

طريقة التحضير:

- قم بمزج الكريم شانتيه مع الحليب.

- بعد ذلك، امزج الزبدة مع البسكويت المطحون.

- اضرب كريمة الخفق بالمضرب للحصول على قوام ثقيل لها، ثم امزج معها كلا من الجبنة الكريمي والفانيليا، وبعدها ضع الكريم شانتيه.

- ضع قطع البسكويت على الخليط وامزجها معاً مع التقليب الجيد والمستمر.

- ضع طبقة من البسكويت المطحون في صينية ثم ضع الخليط، واتركها في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

و "ألف صحة وهنا"!!

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