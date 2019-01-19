شوربة الجبنة اللذيذة.. الأكثر لذة في الشتاء
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتبر طبق الشوربة على أنواعه، هو الأبرز في فصل الشتاء. ولمحبي الجبنة، إليكم وصفة رائعة للحصول على طبق "شوربة الجبنة" اللذيذ:
المقادير
- 20 غرام من الطحين
- زبدة
- نصف كوب من جبنة الشيدر
- كريمة طازجة
- رشة من جوزة الطيب
- نصف كوب من الحليب
- مرق دجاج
طريقة التحضير
- يوضع الحليب والزبدة على النار ثم يضاف الطحين
- يحرّك مزيج الحليب والطحين والزبدة جيداً ثم يضاف مرق الدجاج ورشة من جوزة الطيب والكريمة الطازجة
- يترك الخليط على النار حتى ينضج ثم يسكب في طبق التقديم ويزين بجبنة الشيدر.
و "ألف صحة"!!
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