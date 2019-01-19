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شوربة الجبنة اللذيذة.. الأكثر لذة في الشتاء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر طبق الشوربة على أنواعه، هو الأبرز في فصل الشتاء. ولمحبي الجبنة، إليكم وصفة رائعة للحصول على طبق "شوربة الجبنة" اللذيذ:

المقادير

- 20 غرام من الطحين 

- زبدة

- نصف كوب من جبنة الشيدر

- كريمة طازجة 

- رشة من جوزة الطيب 

- نصف كوب من الحليب 

- مرق دجاج

طريقة التحضير

- يوضع الحليب والزبدة على النار ثم يضاف الطحين

- يحرّك مزيج الحليب والطحين والزبدة جيداً ثم يضاف مرق الدجاج ورشة من جوزة الطيب والكريمة الطازجة

- يترك الخليط على النار حتى ينضج ثم يسكب في طبق التقديم ويزين بجبنة الشيدر.

و "ألف صحة"!!

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