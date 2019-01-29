البسكويت بجوز الهند.. الحلوى الأشهى والألذ
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
لا شكّ أنّ البسكويت من جوز الهند يتميزُ بطعم لذيذٍ لا يُقاوم. ولذلك، ومن أجلِ الحصول على هذه الحلوى اللذيذة بشكلٍ دائم، إليك المقادير وطريقة التحضير لصناعتها.
المقادير:
- بيضتان
- نصف كوب من السكر
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا
- ملعقة صغيرة من برش البرتقال
- كوب وربع كوب من جوز الهند
- 3 حبات من الكرز المجفف والمقطع
طريقة التحضير:
- يخفق زلال البيض ثم يضاف السكر والفانيلا وبرش البرتقال وجوز الهند
- يوضع المزيج في مقلاة على النار لمدة 5 دقائق ثم يترك جانبا لمدة 30 دقيقة
- تشكل أقراص البسكويت كما هو ظاهر في الفيديو وتوضع في صينية مبطنة بورق الزبدة
- تزين الأقراص بالكرز المجفف وتخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: دنيا الوطن
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