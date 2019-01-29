البسكويت بجوز الهند.. الحلوى الأشهى والألذ

... حضري سوفليه الأوريو في دقائق حلوى الأوريو اللذيذة يمكنك تناولها بالعديد من الطرق ودخلت ضمن العديد من أنواع الحلوى اللذيذة بطرق مختلفة، كما تم استخدامها في العديد من المشروبات اللذيذة ، إليك طريقة تحضير سوفليه الأوريو في دقائق معدودة يمكنك تقديمها لأطفالك ولأصدقائك .. جربيها الأن.

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