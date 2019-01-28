السبانخ مع الأرضي شوكي.. طبق لذيذ بـ4 خطوات فقط

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نظراً لفوائده العديدة، يعتبر السبانخ من الأطعمة المحببة إلى الكثيرين. ولذلك، فإنّ هناك وصفات عديدة لتحضير مأكولات يعتبر السبانخ جزءاً أساسياً فيها، مثل وصفة تغميس الأرضي شوكي مع السبانخ. وتعتبر هذه الوصفة من المقابلات السهلة وسريعة التحضير، فإليكم مقاديرها وطريقة تحضيرها:

المقادير:

- ربع كوب جبن البارميزان المبروش

- نصف كوب سبانخ مقطع

- علبة من جبنة الكريما الطرية

- ربع كوب مايونيز

- 1 حص ثوم مقشر ومفروم

- نصف ملعقة صغيرة من الحبق المجفف

- ربع كوب من جبن رومان المبشور

- ربع ملعقة صغيرة من ملح الثوم

- علبة أرضي شوكي مفروم

- ربع كوب جبنة موزاريلا مبشورة

طريقة التحضير:

1- يجب تسخين الفرن على حرارة 175 درجة مئوية.

2- تخلط جبنة البارميزان والجبن الكريمي والمايونيز وجبن رومان والثوم والحبق وملح الثوم مع السبانخ والأرضي شوكي بعد فرمه.

3- يوضع المزيج في طبق الفرن، ليتم إدخاله إلى الفرن لمدة 20 – 30 دقيقة.

4- يقدم الطبق ساخناً إلى جانب الخبز المحمص.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: allrecipes

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