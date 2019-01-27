هل أكلتم يوماً كبة السمك؟ جربوا هذه الوصفة السهلة

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( tareekaa )

طبق الكبة من الأطباق الشهيرة في الشرق الأوسط ، وأكثرها شهرة التي تحضر بالبرغل واللحمة ، لكن هل سمعتم يوماً بالكبة المقلية المصنوعة من السمك؟

مقادير تـحضير طبق كبة السمك مع الأرز هي التالي :



200 غ من شرائح السمك الأبيض

100 غ من الأرز

120 غ من البصل الأخضر

30 غ من الفستق الحلبي المقشر والمطحون بشكل خشن

بيضة واحدة

50 غ من فتات الخبز الجافّ

رشّة من الخميرة الجافة

القليل من الملح

القليل من الفلفل الأسود

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون

كوب من الزيت النباتي للقلي



قوموا بشوي السمك على حرارة 180 درجة مئوية، ثمّ ضعوا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وادخلوا الشرائح إلى الفرن لمدة 10 دقائق.



امزجوا كلّ المكونات مع السمك، الملح، البيضة، فتات الخبز الجافّ، الفستق الحلبي، الخميرة والفلفل الأسود واصنعوا من العجينة أقراصاً من الكبة.



اغلوا الأرز مع المياه المملحة ثمّ قوموا بتصفيته عند الطبخ.



أخيراً شرحوا البصل وحمّصوه في المقلاة مع الزيت والفلفل، ثمّ قوموا بقلي الكبة في الزيت الساخن.



قدّموا الكبة المقلية مع الأرز والبصل المحمّص!



مصدر الصورة : LBCGROUP

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