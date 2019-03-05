طفل ينتظر عامين لينمو شعره.. فماذا فعل به؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (goodfullness)

نميل أحيانًا إلى التركيز على الأشياء السلبية في العالم من حولنا. من السهل القيام بذلك ، لأن "الأخبار السيئة تبيع" وغالباً ما نحصل على نظرة للعالم من الوكالات التي تروج لأخبار سيئة. من حين لآخر ، يأتي شيء جيد ، ومن المهم سماع ذلك.

الخبر يتعلق بالشاب يدعى توماس مور، فعندما كان عمره ثماني سنوات فقط في عام 2014 ، قرر أن يقوم بتنمية شعره. حدث ذلك بعد أن شاهدة والدته شريط فيديو لفتاة تبلغ من العمر خمس سنوات مصابة بالسرطان. حينها، بدأ يفكر في الأطفال الآخرين الذين ليس لديهم شعر.

وبعد أن نشرت عمته القصة على تويتر ، أصبحت سريعة الانتشار وحصلت على أكثر من 57،000 مرة. لقد أدهش الناس أن مثل هذا الشاب يمكن أن يعطي الكثير في تصرفه غير الأناني.

عندما كانت والدته تشاهد الفيديو ، خرج توماس خلفها ورأى ما كانت تشاهده. على الرغم من أنه كان في السابعة من عمره في ذلك الوقت ولم يفهم ما كان يراه. أخبرته عن السرطان والعلاج الكيميائي وكيف يفقد الأطفال شعرهم نتيجة لذلك. تحدثت والدته عن عقاقير العلاج التي تهاجم الخلايا السرطانية ولكنها أيضا هاجمت الخلايا السليمة في الجسم.

وتشمل تلك الخلايا السليمة تلك التي تدعم الشعر على فروة الرأس وبقية الجسم. ثم لخصت ذلك بالقول له أن الأشخاص الذين يمرون بالعلاج الكيميائي يعانون من الكثير من الألم وأحيانا يفقدون شعرهم.

عرف توماس في قلبه أنه كان عليه أن يفعل شيئًا لتلك الفتاة الصغيرة. ثم اتخذ القرار بعدم قص شعره حتى نما بما فيه الكفاية لصنع اثنين من الشعر المستعار الكامل. لم يكن متأكداً من الوقت الذي سيستغرقه الأمر في البداية ، لكنه كان يعلم أنه يريد فقط أن ينمو بما فيه الكفاية حتى تحصل الفتاة الصغيرة على الشعر الذي تحتاجه.

لم يكن من السهل دائمًا على توماس أن يزرع شعره. كانت فروة رأسه طرية وكان عليه تحمل الكثير من الألم للحصول على شعره مضفر بانتظام. كان من المغري له أن يتوقف في بعض الأحيان لكن أسرته شجعته على المضي قدما.

بعد عامين ، كان توماس يبلغ من العمر 10 سنوات وذهب إلى صالون شعر مستعار للحصول على شعره. لديه الآن 17 بوصة من شعر صحي وكان قادرا على تجاوز هدفه.

مصدر الصورة: @storkpatrol

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