في يومه العالمي.. معلومات لا تعرفها عن السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحت شعار "هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله" يحيي العالم اليوم العالمي للسرطان وذلك بهدف تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر، وتزامنا مع اليوم العالمي للسرطان إليكم عددا من الحقائق عن المرض:

- السرطانات هي مجموعة من الأمراض الخاصة بالنمو الشاذ للخلايا والقادرة على الانتشار.

- التدخين هو المسؤول الرئيسي عن 22% من وفيات السرطان.

- يمكن الوقاية من الكثير من السرطانات بالمحافظة على وزن صحي وعدم تناول الكثير من اللحوم الحمراء، وكذلك تلقي اللقاحات المحددة لبعض الأمراض المعدية، بالإضافة إلى عدم التعرض الزائد لأشعة الشمس.

- يكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للأطفال المصابين بالسرطان حوالى 80%، ولكن للأطفال الموجودين فى أمريكا ينخفض لـ66%.

- قدرت التكاليف المالية للسرطان بـ1.6 تريليون دولار أمريكي سنويا.

- أكثر من 20 ألف شخص يموت بالسرطان يوميا.

77% من الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بالسرطان يكون 55 عاما أو أكثر

هناك 28 مليون ناجٍ من السرطان فى العالم

هناك أكثر من 100 نوع للسرطان، لأن كل عضو فى الجسم من الممكن أن يصاب به

أكثر من 2 مليون سرطان جلد يتم تشخيصه كل عام

14- السرطان يتسبب فى 14.6% من وفيات البشر.

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