تنشيط خلايا T يحمي الجسم من السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف فريق بحثي دولي النقاب عن طريقة حديثة لإعادة تنشيط خلايا "Tالتي تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية. وقد اتضح للباحثين أن سبب استنفاد قوة خلايا المناعة , هو انخفاض كمية أنزيم "إينوليز 1″، الذي يلعب دورا مهما في حرق السكر.

ويفيد موقع "MedicalXpress" : بأن أحد أسباب عدم تمكن منظومة مناعة جسم الإنسان من التغلب على السرطان، هو أن الخلايا تفقد طاقتها نتيجة مهاجمتها الخلايا السرطانية، لأن الخلايا السرطانية تمتص الغلوكوز بفعالية، ما يؤدي إلى حرمان خلايا "T" من مصدر الطاقة.

ونتيجة لذلك، يلاحظ انخفاض وتيرة الفسفرة التأكسدية التي من خلالها يتم حفظ الطاقة على شكل جزيئات أدينوسين ثلاثي الفوسفات. ومن أجل تجنب هذا، أجبر الباحثون الخلايا على امتصاص حمض البيروفيك (الناتج النهائي لأكسدة السكر)، ما أدى إلى زيادة طاقة الخلايا اللمفاوية وزيادة فعاليتها.

كما ابتكر الباحثون مركبا من مواد مثبطة، واختبروه على الفئران المخبرية. وقد لاحظ الباحثون تباطؤ نمو الأورام عند هذه الفئران، لذلك يخططون لاختباره على متطوعين مرضى

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