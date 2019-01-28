سرطان عنق الرحم رابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يحتل مرض سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة بين اكثر الامراض التي تصيب وتسبب الوفيات بين النساء في جميع أنحاء العالم, وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ودولة الامارات ليست استثناء، فبحسب بيانات دائرة الصحة في أبوظبي، يعد سرطان عنق الرحم رابع اكثر انواع امراض السرطان شيوعا ً, ورابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء.

وتشير التقديرات لمركز المعلومات الخاص بفيروس الورم الحليمي البشري التابع للمعهد الكتالوني للاورام والوكالة الدولية لابحاث السرطان، إلى أن 1,9 مليون امرأة في دولة الامارات فوق سن الخامسة عشرة، معرضات لخطر الاصابة بسرطان عنق الرحم.

تساعد الفحوصات الهادفة للكشف المبكر عن المرض، في تعزيز فرص العلاج والوقاية مع رفع نسبة الشفاء الكامل بمعدل ثلاث مرات ونسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 96.%

أكد خبراء في مبادلة للرعاية الصحية ، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، خلال حملة التوعية بسرطان عنق الرحم، أهمية برامج التطعيم والكشف المبكر لزيادة فرص الوقاية والشفاء.

‎ ويؤكد الخبراء الطبيون أنه بإمكان السيدات الوقاية من مرض سرطان عنق الرحم خلال إجراء الفحوص الدورية اللازمة للكشف عنه.

وأكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، المدير الطبي وأخصائي طب الصحة العامة في «هيلث بوينت» بأبوظبي، أن بإمكان النساء الوقاية من مرض سرطان عنق الرحم بدرجة كبيرة.

‏‎فيما قالت الدكتورة سهيلة الأميري، استشارية علم الأمراض التشريحي في المختبر المرجعي الوطني عضو فريق العمل الوطني لبرنامج فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، إن اختبارات فحص عنق الرحم تسهم في الوقاية لكنها تحتاج إلى تحليل دقيق.

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