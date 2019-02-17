بعد القيادة.. سعوديات في محال بيع قطع غيار السيارات (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عكاظ)

تثبت النساء السعوديات في كل يوم أنهن قادرات على العمل بشتى القطاعات ، متى دعت الحاجة إلى ذلك ، وبعد أن تمكنت المرأة في السعودية من القـيادة ، باتت كل المجالات المتعلقة بالسيارة من قطع غيار وغيرها تحتاج لليد العاملة النسوية.

الموظفة ”عائشة المطيري“ و زميلتها ”فوزية الغامدي“ اليوم تعملان في بيع قطع غيار السيارات في أحد المحال على طريق الأمير سلطان بن سلمان شمال جدة، خلال الفترة الصباحية، ويمتد دوامهما إلى 8 ساعات.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، قالت عائشة:“إن العمل في هذا القطاع على الرغم من أنه جديد على المرأة إلا أنه فرصة جيدة لاكتساب الخبرة، وفهم المنظومة“.

ودخل القطاع خطة توطين الوظائف مع 12 قطاعًا آخر حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، إلى جانب محال بيع الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، والحلويات.

مصدر الصور : عكاظ

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