رتق الملابس.. مهنة تتوارثها الأجيال في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ففي محل صغير بوسط العاصمة الأردنية عمان، يقوم فؤاد الآغا وابنه حسن برَتق الملابس وإصلاحها ببراعة، منذ 55 عاما وحتى الآن.

العائلة افتتحت أول محل لرتق الملابس عام 1952، ويعده الزبائن أحد أكثر المحال التي يوثق بها.

ويتوارث هذه المهنة جيل بعد جيل في عائلة الآغا منذ عقود، وقد نقل فؤاد كل أسرار المهنة إلى ابنه حسن.

كما علّم فؤاد إخوته وأبناءهم وأبناءه هو أيضا هذه المهنة، لكن لم يهتم بممارسة هذا العمل سوى ابنه حسن فقط.

ويعمل فؤاد الآغا بهذه المهنة منذ 55 عاما حيث بدأ ممارستها وهو طفل وأحبها بسبب زياراته المتكررة لأبيه في مقر عمله.

وعندما ينحني فؤاد حاليا على قطعة ملابس ممزقة فإنه يضع في رتقها سنوات خبرته ومعرفته ليصلح عيبها.

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