في العام 2030.. تاكسي طائر سينافس مركبات "أوبر"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعدّ روسيا لإطلاق خدمة التاكسي الطائر التي تمّ تطويرها بقدرات وتقنيات محلية، الأمر الذي يضعها في منافسة مركبات أوبر التي سيتمّ إطلاقها عام 2021، إلى جانب مركبات Airbus التي ستنطلق عام 2023.

ووفقاً لرئيس مجموعة "Aeronet" العلمية الروسية سيرغي جوكوف، فإنّ "الخدمة الجديدة ستطلق في روسيا عام 2030، وAeronet تراقب أكثر من 117 مشروعاً حول العالم لتطوير هذا النوع من المركبات"، موضحاً أنّ "هناك سعياً لتطوير مركبات متطورة قادرة على نقل الركاب بشكل ذاتي والإقلاع من مدارج قصيرة أو بشكل عمودي لتكون مناسبة للعمل داخل المدن والتجمعات السكنية".

وعن موعد إطلاقها، لفت جوكوف إلى أنّ "الخطة وضعت للأعوام الـ10 المقبلة، ولكن من الممكن أن ننتهي من تجهيز مركباتنا الجديدة قبل انتهاء المدّة، أي قبل العام 2030".

مصدر الصورة: تعبيرية - الشرق الأوسط

للمزيد:

هذا ما أعلنته "غوغل" عن خدمتها "غوغل بلس"