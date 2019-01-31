هذا ما أعلنته "غوغل" عن خدمتها "غوغل بلس"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في 4 شباط المقبل، لن يتمكّن مستخدمو "غوغل" من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة على خدمتها "غوغل بلس". ويأتي ذلك في إطار ما أعلنته "غوغل"، الأربعاء الماضي، بشأن المراحل التي ستتبعها لإغلاق خدمة "غوغل بلس"، بعدما أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن اكتشاف ثغرة أمنية فيها.

ولفتت الشركة إلى أنّها "ستبدأ بحذف التعليقات من مصادر مختلفة في 4 شباط، وهذه العملية ستتواصل حتى يوم 2 أبريل، على أن تقوم في هذا اليوم بحذف جميع المواد الخاصة بمستخدمي الخدمة، بما فيها الصور والفيديوهات الموجودة على الصفحات أو الألبومات وغيرها من البيانات".

إلى ذلك، فقد كشفت "غوغل" أنّها "ستبقي على بعض المواد المرتبطة ببعض القضايا"، موضحة أنّها "وفرت للمستخدمين دليلاً تفصيلياً يشرح لهم كيفية إنشاء أرشيف خاص بهم للحصول على بياناتهم والمواد الخاصة بهم قبل حذفها".

وأشارت الشركة إلى أن "الصور والفيديوهات التي سيتم تخزينها على خدمة "غوغل فوتوز" لن يتم حذفها"، لافتة إلى أنه "إذا كان المستخدم قد استعمل بيانات الدخول لحسابه على "غوغل بلس" للاشتراك في خدمات ومواقع أخرى، فإن هذه الاشتراكات ستتوقف أيضاً".

مصدر الصورة: Etched Communication

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