إغلاق "Google Plus" بعد خلل كشف بيانات 500 ألف حساب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" أن ما يصل إلى 500 ألف حساب على غوغل بلاس، ربما تعرضت لخلل جرى خلاله الكشف عن بيانات لمطورين خارجيين وإن الشركة ستغلق شبكة التواصل الاجتماعي للعملاء.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "غوغل" اختارت عدم الكشف عن المسألة، ويرجع ذلك في جانب منه إلى مخاوف من تدقيق الجهات التنظيمية.

وذكر التقرير أن خللا برمجيا في موقع شبكة التواصل الاجتماعي أعطى مطورين خارجيين القدرة على الوصول لبيانات حسابات "غوغل بلاس" الخاصة في الفترة من 2015 إلى مارس/آذار 2018 عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة وقاموا بإصلاحها.

وهبطت أسهم ألفابت 2.6% إلى 1138.53 دولار للسهم ، وقالت غوغل إن البيانات المتأثرة تقتصر على بيانات شخصية على "غوغل بلاس" تشمل الاسم والبريد الإلكتروني والوظيفة والنوع والسن.

وأضافت: "لم نعثر على أدلة تشير إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أي بيانات شخصية".

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