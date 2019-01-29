خطوة نوعية.. مكالمات الفيديو ستصبح متاحة عبر "غوغل"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى محرك البحث "غوغل" إلى إصدار نسخة محدثة من خدمة "غوغل ديو" لمكالمات الفيديو، لتصبح متاحة عبر متصفح "غوغل كروم" إلى جانب المتصفحات الأخرى مثل موزيلا فايرفوكس وآبل سافاري.

ويساهم هذا الأمر في وصول الخدمة إلى أكبر عددٍ من المستخدمين عبر شبكة الويب، ومن المفترض أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المرجّح أن تتضمن الخدمة ميزات "ديو" الاساسية مثل "نوك نوك" والقدرة على ترك رسائل بالفيديو. إلى جانب ذلك، فإنّ خاصية محادثات الفيديو على الويب من "غوغل" ستدعم الإتصال الجماعي لما يصل إلى 7 أشخاص في كلّ مرة.

وكان "غوغل" أضاف العديد من المميزات الجديدة إلى خدمته هذه، من بينها إجراء المكالمات الجماعية بالفيديو. وحالياً، فإنّه سيعمل على إطلاق الخدمة على تطبيق منفصل يمكن الحصول عليه من متجر غوغل بلاي أو متجر أبل.

مصدر الصورة: Decoratorist

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