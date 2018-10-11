واتساب تصلح خللا أمنيا في مكالمات الفيديو

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

أصلح تطبيق واتساب للتراسل الإلكتروني أحدث خلل بمنصته سمحت لمتسللين بالتحكم في تطبيقات مستخدمين عندما ردوا على مكالمات فيديو واردة إليهم.

وقال واتساب إنه يعمل بصورة منتظمة مع باحثين أمنيين من مختلف أنحاء العالم لضمان أن يظل التطبيق آمنا وموثوقا به ، مشيرا إلى أنه أدخل على الفور تعديلا على نسخته الأحدث لحل المشكلة.

وجاء الإعلان في أعقاب تقارير أفادت بأن الخلل، الذي أثر على تطبيقات (واتساب) بهواتف أبل والهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الخاص بشركة غوغل، جرى اكتشافه أواخر أغسطس آب الماضي وأن فيسبوك أصلحته في مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وذكر موظف في (واتساب) مطلع على التعامل مع القضية أنه لا توجد أدلة على أن متسللين استغلوا بالفعل الخلل في شن هجمات إلكترونية.

وقال متحدث باسم شركة جوجل إنها ليست على دراية باستخدام الخلل في شن هجوم قبل إصلاحه.

ويستخدم أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم تطبيق واتساب، الذي يمثل وسيلة مهمة في الاتصالات والتجارة بالكثير من البلدان. واستحوذت فيسبوك على واتساب عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وعانت فيسبوك من سلسلة مشاكل متعلقة بالأمن الإلكتروني العام الماضي. وكشفت النقاب الأسبوع الماضي عن أسوأ اختراق أمني تتعرض له على الإطلاق، والذي أثر على حوالي 50 مليون حساب.

اقرأ أيضا:

مايكروسفت تسحب تحديث ويندوز 10 بعد أيام من إطلاقه والسبب؟