مايكروسفت تسحب تحديث ويندوز 10 بعد أيام من إطلاقه والسبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بعد أيام من إطلاق آخر تحديث رئيسي لنظامها التشغيلي ويندوز 10 المسمى Windows 10 October 2018، توقفت شركة مايكروسوفت عن توزيع التحديث بعدما وصلتها آلاف الشكاوى من المستخدمين الذين فقدوا بياناتهم

شركة مايكروسوفت التي أطلقت خلال الأسبوع الماضي عقب مؤتمرها الخاص، تحديث شهر أكتوبر لنظام تشغيل ويندوز 10 والذي حمل اسم Windows 10 October 2018، كان من المفترض أن يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين، لكن أحدث تقارير كشفت عن وجود ثغرة بالتحديث أضرت بالمستخدمين بشكل كبير.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي، والتعليقات على منتدى الشركة وموقع Reddit، فإن المستخدمين تحدثوا عن مشكلة بالتحديث الجديد تؤدى لحذف بعض الملفات عن أجهزتهم، الأمر الذي وصل إلى حذف مجلدات كاملة للبعض من صورة وملفات عادية وغيرها.

وهذه المشكلة لم تقتصر على نسخة محددة من النظام، حيث شملت نسخة برو والنسخة المنزلية، وهو ما جعل مايكروسوفت تعلن عن إيقاف إطلاق التحديث للمستخدمين في الوقت الحالي حتى حل المشكلة، كما نوهت الشركة بضرورة التواصل مع الدعم مباشرة في حال تعرض أي مستخدم لحذف ملفاته، وقالت مايكروسوفت في موقع الدعم الخاص بـ "Windows Update" : "لقد توقفنا مؤقتًا عن إطلاق Windows 10 October 2018 Update (الإصدار 1809) لجميع المستخدمين أثناء قيامنا بالتحقيق في تقارير معزولة عن المستخدمين الذين فقدوا بعض الملفات بعد التحديث"، وتوصى مايكروسوفت الآن أن يقوم المستخدمين المتأثرين بضرورة الاتصال بالشركة مباشرة.

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