من "أمازون".. سترة أمان لضمان سلامة العمال مع الإنسان الآلي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت شركة "أمازون" إلى تطوير سترة أمانٍ جديدة للعاملين لديها، وتحمل اسم "روبوتك تك فيست". وتهدف "أمازون روبوتيكس" لتكنولوجيا الإنسان الآلي من خلال هذه السترة، إلى ضمان سلامة العمال عندما يضطرون إلى دخول مكان ما لإصلاح نظام الإنسان الآلي الذي يعمل فيه أو لالتقاط أشياء أو عناصر ما سقطت.

وقد صممت هذه السترة للتواصل مع وحدة تجنب العوائق الموجودة في الإنسان الآلي في مكان العمل، بعدما أصبحت عوامل السلامة والأمان هناك، هاجساً رئيسياً بالنسبة للتعامل بين الإنسان الآلي والعنصر البشري.

وفي هذا الصدد، يقول براد بورتر، نائب رئيس قطاع "أمازون روبوتيكس" لتكنولوجيا الإنسان الآلي: "كل أنظمة الإنسان الآلي تستخدم أنظمة سلامة متعددة تتراوح من مستلزمات ومواد التدريب إلى الحواجز والعراقيل المادية الملموسة في المداخل وحتى السيطرة على عمليات التشغيل".

وأوضح بورتر أنّ "السترة الجديدة تتيح للإنسان الآلي رصد وجود عامل في طريقه من مسافة بعيدة وتغيير خطة مساره بطريقة ذكية لكي يبتعد دون الحاجة إلى تدخل عنصر بشري في عمل الإنسان الآلي لتحديد هذه الأماكن".

من جهتها، لفتت إدارة السلامة المهنية الامريكية إلى أن "الدراسات تشير إلى أن الكثير من حوادث الإنسان الآلي تقع أثناء ظروف التشغيل غير الروتينية مثل برمجة الأجهزة الإلكترونية أو الصيانة أو الاختبارات أو التجهيز أو التعديل والضبط"، موضحة أنه "يمكن أن يوجد العامل مؤقتاً في نطاق عمل الإنسان الآلي في مثل هذه الأحوال حيث يمكن أن تؤدي عمليات غير مقصودة إلى إصابات العمال".

للمزيد:

بسبب "انتهاك الخصوصية".. لجنة تنظيمية تبحث تغريم فيسبوك