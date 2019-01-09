أمازون الأعلى قيمة في البورصة الأمريكية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أظهرت آخر بيانات البورصة الأميركية أن عملاق التجارة الإلكترونية شركة أمازون أصبحت أعلى شركة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، متفوقة على مايكروسوفت
تعاملات البورصة يوم الاثنين الماضي بيّنت ارتفاع أسهم شركة أمازون ثلاثة في المئة، فيما زادت أسهم مايكروسوفت أقل من واحد في المئة فقط، وبهذا وصلت القيمة السوقية لأمازون إلى 797 مليار دولار.
وتأتي هذه البيانات في ظل التقلبات التي تشهدها سوق الأوراق المالية والتي تنعكس بدورها على ترتيب الشركات الأميركية.
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