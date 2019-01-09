أمازون الأعلى قيمة في البورصة الأمريكية

... مؤسس "أمازون" أغنى رجل في العالم لـ 8 ساعات فقط عاد جيف بيزوس ، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، إلى المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم، بعد 8 ساعات تَقدم فيها على مالك شركة "مايكروسوفت"..

... شركة آبل .. الأكثر إثارة للإعجاب فى العالم أعلنت مجلة "Fortune" أن شركة "آبل" حصلت على المركز الأول كأكثر الشركات إثارة للإعجاب، بينما جاءت شركة "Amazon " فى المركز الثانى، و"جوجل" فى المركز الثالث.

... أغرب 10 أسئلة للحصول على وظيفة رصدت صحيفةالإيكونيميست تايم أغرب 10 أسئلة تم طرحها خلال العام الماضي في مقابلات عمل للحصول على وظائف بالشركات العالمية، وجاءت أغرب الأسئلة من نصيب شركات البرمجة والإلكترونيات

... إيران تقترح حذف 4 أصفار من عملتها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، ايرنا، يوم الاحد، أن البنك المركزي الايراني اقترح حذف أربعة أصفار من الريال

... 5 عملات قد تنهار في الـ2019 خلال العام 2019، فإنّ هناك العديد من العملات ربما "شارفت على الرحيل"، لا سيما بعد عواصف إنهيارها أمام الدولار في العام 2018