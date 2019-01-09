ترامب: محادثات التجارة مع الصين تسير على ما يرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام.

وقال عضو في الوفد الأميركي إن الجانبين سيستأنفان المحادثات، الأربعاء، لمواصلة أول مفاوضات تجري وجهاً لوجه منذ اتفاق ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هدنة لحل النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، على هامش اجتماع في الارجنتين في الأول من كانون الأول/ديسمبر.



وتستغرق المحادثات فترة أطول من المتوقع، إذ ذكرت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي، أن الاجتماعات ستجري يومي الاثنين والثلاثاء.

ويحاول الجانبين، تضييق هوة الخلافات بينهما، ويعرض المسؤولون الصينيون في هذا السياق شراء مزيد من السلع والخدمات الأمريكية، كما يتوقع أن تعقد اجتماعات متابعة على مستوى الوزارات في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء.

واستمر الاجتماع بين الوفد الأميركي الذي يترأسه مساعد ممثّل التجارة الأمريكي، جيفري غيريش، ويضم مسؤولين في وزارات الخزانة والاقتصاد والزراعة والطاقة، والوفد الصيني حتى وقت متأخر الثلاثاء.

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