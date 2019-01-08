واشنطن: تأكيدات لخطط ترامب بشأن سوريا

أخبار الآن | دبي - واشنطن (رويترز)

بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون شروطاً جديدة للانسحاب ربما تؤجله لأشهر عدة، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يغير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

البيت الأبيض قال إن ترامب ونظيرَه الفرنسي ماكرون ناقشا التزام البلدين بتدمير تنظيم داعش وخطط انسحابٍ قوية ومدروسة ومنسقة للقوات الأمريكية من سوريا خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أضاف شرطاً جديداً للانسحاب الأمريكي من سوريا يوم الأحد قائلاً إن تركيا يجب أن توافق على حماية الأكراد المتحالفين مع واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية يوم الاثنين إن الانسحاب من سوريا تغيير للخطط، لكنه أكد التزام الولايات المتحدة بهزيمة داعش ومواجهة نفوذ إيران في المنطقة.

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