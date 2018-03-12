متى نركب التاكسي الطائر؟ رئيس "بوينغ" العملاقة يجيب

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تتجه انظار العالم الى معرفة متى نركبُ التاكسي الطائر؟ الرئيسُ التنفيذي لعملاقِ الطائرات بوينغ يجيبُ معلنا أن سياراتَ الأجرة الطائرة يمكنُ أن تبدأ رحلاتها قريباً.

وأضافَ الرئيسُ التنفيذي أن بوينغ، إحدى أكبرِ الشركاتِ في مجال الطيران، تقومُ حالياً باختباراتٍ لنماذجٍ من التاكسي الطائر المتطورة، والتي يمكنُ أن تُستَخدَمَ خلالَ السنواتِ العشر القادمة لنقلِ الركاب، مثلها مثلَ سيارات شركة "أوبر".

وذكر ايضا أنه يتم حالياً بناء مركبات النموذج الحقيقي، بما يعني أن تلك التكنولوجيا قابلة للتنفيذ بشكل حاسم قريباً. ورغم هذه التصريحات ألا انها لم تشبع فضول العالم باعتبار أن الكل ينتظر تاريخا محددا باليوم والشهر والسنة.

وأوضح موقع بلومبرغ أن بوينغ تقوم أيضاً بتصميم ما سيكون "قواعد الطريق لما يسمى الطرق السريعة ثلاثية الأبعاد" التي ستخصص لمسارات تاكسي طائر ذاتي القيادة.

وأشارت بوينغ إلى أنه تمت مضاعفة الاهتمام والجهد في مجال إنتاج التاكسي الطائر بعدما استحوذت بوينغ على شركة Aurora Flight Sciences، وهي شركة متخصصة في أبحاث الفضاء والطيران، في أكتوبر الماضي.

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