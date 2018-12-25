روسيا تحقق في "لغز الثقب الفضائي"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال رائد الفضاء الروسي الذي اكتشف ثقبا غامضا في كبسولة متصلة بالمحطة الفضائية الدولية، إن وكالات إنفاذ القانون في بلاده تحقق في سبب حدوث ذلك الثقب. وأكد سيرغي بروكوباييف أن المحققين يبحثون بعينات جمعها مع وزميله في الطاقم أوليغ كونونينكو، خلال مهمة سير في الفضاء، في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وتم رصد الثقب في الثلاثين من آب / أغسطس الماضي، في مركبة الفضاء الروسية "سويوز" المتصلة بالمحطة. ورصد الطاقم تسريبا دقيقا وسده بعدما كان قد تسبب فيه فقدان طفيف للضغط.

وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية "روسكوزموس"، ديمتري روغوزين قال في أيلول/ سبتمبر الماضي إن الثقب ربما قد حدث لدى بناء الكبسولة أو في المدار الفضائي. ورفض روغوزين أن يلقي باللوم على أعضاء الطاقم، لكن البيان تسبب في حدوث مشادة بين "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأميركية

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