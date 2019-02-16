3 خيارات مهمة لمستخدمي "وتسآب" تضبط "المجموعات" المزعجة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرةٌ هي المجموعات غير المرغوب بها على تطبيق "وتسآب"، نظراً إلى الإزعاج الكبير الذي تسببه للمستخدمين. وإنطلاقاً من آلية التحديث التي تطرأ على التطبيق، فإنه بات بإمكان المستخدم اختيار آلية إضافته إلى أي مجموعة كانت.

وحالياً، يقدم "وتسآب" من خلال التحديثات الجديدة 3 خيارات المستخدم تساهم في ضبط إضافته لأي مجموعة، وهي على النحو التالي:

الخيار الأول

السماح لأي كان أن يضيفك إلى أي مجموعة وتسآب، كما هو الحال منذ إطلاق خدمة المجموعات.

الخيار الثاني

لا يسمح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزنة لديك، بإضافتك.

الخيار الثالث

لا يمكن لأي أحدٍ إضافتك إلى أي مجموعة، إذ يمكنك إلغاء هذه الخاصية نهائياً. وإذا رغبت بالإنضمام إلى أي مجموعة، فإنّ التطبيق يحتاج إلى موافقتك لذلك.

مصدر الصورة: infosanpedro

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