في 2019.. "وتسآب" يودع العديد من الأجهزة ويطلق ميزة جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع حلول العام 2019، فإنّ تطبيق "وتسآب" سيودّع العديدة من الهواتف القديمة، إذ سيتوقف عن العمل على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة.

وبحسب موقع "Dignited"، فإن "أولى هذه الأجهزة هي "iOS 7" والنسخ الأقدم منها، بالإضافة إلى "Android 2.3.7 Gingerbread"، و" Nokia Series 40".

وفي 31 ديسمبر/كانون الاول 2018، توقفت "وتسآب" عن دعم بعض الأجهزة بما فيها "Nokia S40". ومن المقرّر في فبراير/شباط 2020، توقيف دعم التطبيق في "Android versions 2.3.7" أو النسخ الأقدم، بالإضافة إلى "iOS 7" أو النسخ الأقدم.

في غضون ذلك، يستعد "وتسآب" لطرح ميزة جديدة مثيرة للجدل خلال العام الجديد 2019، تحديثاً سيؤدي إلى تقديم الإعلانات داخل ميزة Status بنفس الطريقة التي تظهر فيها على Instagram و Facebook.

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