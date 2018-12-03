على خطى "وتسآب".. "يوتيوب" يستعد لتفعيل الـ"Stories"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف القائمون على تطبيق "يوتيوب" عن "نيتهم إضافة خدمة stories إلى التطبيق على الحاسوب والهواتف الذكية، حيث سيتمكّن المستخدمون من طرح صور وفيديوهات قصيرة لا تزيدُ مدّتها عن 30 ثانية، وستظهر لمتابعيهم على الشاشة لمدة 7 أيام".

الميزة الشبيهة بتلك الموجودة على "انستغرام" و "وتسآب" و "فيسبوك"، من المفترض أنّ تتوفر للمدونين على "يوتيوب" في بادئ الأمر، والذي يملكون متابعين على قنواتهم يفوق عددهم 10 آلاف متابع. وبعد مدّة، سوف تصبح هذه الخدمة متاحة لأي صاحب قناة.

إلى ذلك، فقد كشفت مبرمجون تقنيون في "يوتيوب" أنّ "الشركة بدأت باختبار هذه الميزة الجديدة منذ العام 2017، وتعمد إلى جعلِ الموقع أكثر مرونةً ومتعة، وتسعى إلى زيادة قدرته على المنافسة مع باقي البرامج والمواقع الكبيرة التي تمّ طرحها سابقاً".

للمزيد:

5 ميزات خفية لم تكن تعرفها في تطبيق "Apple Notes"