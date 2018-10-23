يوتيوب تستثمر 200 مليون دولار في المحتوى التعليمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( يوتيوب )

في بادرة لدعم المحتوى التعليمي أعلن مدير التعلم العالمي في يوتيوب مالك دوكارد عن استثمار المنصة مبلغ 200$ مليون في خط إنتاج المحتوى التعليمي أوما يعرف بـ ( how-to videos ) ضمن برنامجها الجديد لتمويل التعلم، وذلك بدعم قنوات تعليمية لصانعي محتوى مستقلين بالإضافة لمصادر الأخبار التقليدية والمنظمات التعليمية من أجل المساعدة في توسيع نطاق عروضات المحتوى الخاص بها.

ويستطيع صناع المحتوى الذين لا يقل عدد المشتركين بقنواتهم عن 25.000 التقدم والحصول على التمويل ، ولا يشترط للمتقدم امتلاكه شهادة رسمية بالمجال المعروض في قناته، إنما إيضاح كونه يملك مجال من الخبرة فيه أو يعتمد على أشخاص ذوي خبرة في إعداد المحتوى المعروض، حيث سيقوم المستفيدين من التمويل بتوقيع اتفاق مكتوب مع يوتيوب والتي ستتضمن عدد من الشروط حول ألية العمل.

وتعد الاستثمارات الحالية من يوتيوب في السلك التعليمي نتيجة لرغبة منها في زيادة نسبة التعلم والمساعدة في برامج محو الأموية والوصول لوسائل إعلامية أفضل، حيث عبرت المديرة التنفيذية سوزان وجيسكي في وقت سابق من يونيو الماضي عن سياسية الشركة في هذا الشأن؛ بقولها أنهم يأملون في دعم الأشخاص الذين يستخدموا يوتيوب كوسيلة لمشاركة معرفتهم الخاصة مع ملايين المستخدمين الأخرين حول العالم الذي جاؤوا ليوتيوب رغبةً للتعلم.

اقرأ أيضاً :

تطبيق يكشف لك أصدقاءك المتصلين على واتساب.. احذر منه!

غوغل تجبر الشركات على الدفع مقابل تطبيقاتها