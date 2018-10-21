تطبيق يكشف لك أصدقاءك المتصلين على واتساب.. احذر منه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطبيق جديد غايته الأساسية هي التجسس على المستخدمين وخاصًة مستخدمي تطبيق المراسلات الشهير"الواتساب" ، انتشر خبره في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي .

فتطبيق "Chatwatch"، يعمل للوصول مباشرًة إلى بيانات مستخدمي الواتساب والتجسس على أسرارهم وسلوكهم .

فهو يعتمد على حالة المستخدم إذا كان متصلا أم غير متصل، ليخبر المستخدمين الآخرين بالأوقات التي يستخدم فيها أصدقاؤهم المراقبون "الواتساب" حتى أوقات نومهم .

كما انه يتوصل من خلال بيانات خاصة بشخصين موجودين لديك بقائمة الاتصال في واتساب، ويخبرك ما إذا كان بينهم رسائل ومحادثات خاصة ويتواصلون سويًا.

وفي حال قمت بإلغاء حالة "متصل / غير متصل" في واتساب، يستطيع Chatwatch ما إذا كان متصلا ام لا، وذلك عن طريق إنشاء مراسلة خفية مع مشترك ما يمكن من خلالها برمجيا معرفة حالته الحقيقية.

فيما حاولت كل من غوغل وأبل حذف هذا التطبيق من متاجرهما اكثر من مرة، ولكن القائمين عليه يقومون بتحميله مرة أخرى.

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