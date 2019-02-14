حسابات تفقد ملايين المتابعين على انستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعترف تطبيق إنستغرام، يوم الأربعاء، بوجود مشكلة في خدمته أدت الى فقدان عدد من الحسابات، ومن بينها حسابات شهيرة، لملايين المتابعين بشكل مفاجئ.

وكـَتب تطبيق إنستغرام عبر موقع تويتر أنه يعلم بوجود مشكلة أدت الى تغيير في حساب عدد المتابعين لعدد من الحسابات، و أنه يعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب موقع "ذا فيرج" فقدت حسابات مشاهير على إنستغرام مثل، سيلينا غوميز وآريانا غراندي، ملايين المتابعين بالفعل.

كان إنستغرام قد أعلن في نوفمبر الماضي عن نيته إزالة الملايين من الحسابات الزائفة، وهو ما تعتقد بعض المواقع المتخصصة أنه السبب وراء الخلل الحالي.



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