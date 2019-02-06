فيسبوك تفعل خاصية حذف الرسائل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبح لدى مستخدمي فيسبوك ماسنجر الآن نافذة مدتها 10 دقائق لحذف أي رسالة يريدونها من ماسنجر، سواء تم إرسالها إلى شخص واحد أو إلى مجموعة، وفق ما أعلنت الشركة.

وأعلنت فيسبوك عن تفعيل هذه الخاصية لإزالة الرسائل الموجهة عبر ماسنجر، بعد أن أتاحتها العام الماضي عبر خدمة واتساب المملوكة لها.

وقالت الشركة العملاقة في بيان: "هل حدث أن بعثت رسالة إلى مجموعة الأصدقاء غير الملائمة، أو اقترفتهم خطأ طباعيا، أو أردتم بكل بساطة سحب رسالة من محادثة؟ أنتم لستم الوحيدين!".

وبشأن كيفية استخدام الميزة، أوضحت فيسبوك أنه يمكن ذلك عن طريق النقر على الرسالة التي يُراد التراجع عن إرسالها، ثم اختيار "إزالة للجميع".

يذكر أن فيسبوك بدأت أولا بطرح الميزة على نطاق أصغر في الخريف الماضي، واختبرها مستخدمو أندرويد في كل من بولندا وبوليفيا وكولومبيا وليتوانيا.



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